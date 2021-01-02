Общество

Андрей Турчак прокомментировал вступление в силу поправок о «народном бюджетировании»

С 1 января вступили в силу поправки «Единой России», которые позволят жителям влиять на распределение средств местных бюджетов. Так называемое инициативное или «народное бюджетирование» - это возможность предлагать властям свои проекты для реализации за счет бюджетных средств, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Применение «народного бюджета» позволит жителям самим решать, куда направить средства местного бюджета в первую очередь – будь то ремонт дорог, новая спортплощадка, реконструкция двора или что-то другое», – отметил он.

Практика инициативного бюджетирования в той или иной степени применяется в регионах уже не первый год, она хорошо зарекомендовала себя. Однако на федеральном уровне «народные бюджеты» до сих пор не регулировались, каждый субъект устанавливал собственные правила.

«Президент России Владимир Путин неоднократно призывал власти всех уровней более активно вовлекать граждан в принятие решений. Наш закон создает единую правовую основу для того, чтобы люди могли принимать непосредственное участие в решении вопросов местного значения. С 1 января он заработал по всей стране», – добавил секретарь Генсовета.

Он также напомнил, что глава государства поручил увеличить в пять раз финансирование проектов, предложенных жителями. В настоящее время лишь 1% бюджетных средств тратится с учетом мнения граждан.

Согласно новым правилам, инициативный проект может внести группа из не менее чем 10 граждан, достигших 16-летнего возраста. Документ должен содержать описание проблемы, ожидаемого результата, предварительный расчет необходимых расходов, сроки реализации.

Законопроект об инициативном бюджетировании был разработан Андреем Турчаком, сенатором Олегом Мельниченко, а также главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым. В январе 2020 года в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин поддержал идею о внедрении инициативного бюджетирования во всех регионах страны.