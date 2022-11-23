Экономика

Деньги от акциза на сладкие напитки планируют направить на лечение сахарного диабета

Средства, получаемые в результате налогообложения сахаросодержащих напитков, планируется направить на лечение пациентов с сахарным диабетом. Такая программа внесена в правительство РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко российским депутатам на «правительственном часе» в Госдуме.

«Благодарю за поддержку инноваций, которые касаются налогообложения по сладким напиткам. Средства пойдут как раз на (лечение) сахарного диабета. Программа сейчас внесена в правительство, ждём ее финализации», - приводит слова Мурашко «Интерфакс».

Госдума приняла в III чтении поправки в Налоговый кодекс о дополнительных доходах бюджета 10 ноября.

Принятый закон, среди прочего, вводит с 1 июля 2023 года акциз на сладкие напитки в размере 7 рублей за литр. Ранее (в рамках первого чтения) предполагалось, что он начнёт действовать с 1 января 2023 года.

Смотрите также Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

К сахаросодержащим будут отнесены безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), количество углеводов в пищевой ценности такого должно составлять более 5 граммов на 100 миллилитров напитка. Новации коснутся напитков, которые упакованы в потребительскую упаковку. Акциз не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания. Напитки должны быть изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а также напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырьё, с объёмной долей этилового спирта не более 1,2%.

Под акциз не подпадает специализированная пищевая продукция, прошедшая государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода; алкогольная продукция крепостью более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно; соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели и или напитки на растительной основе, произведённые из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.

Кроме того, вносятся изменения в правила взимания акциза на безалкогольное (крепостью до 0,5%) пиво. С 1 января 2022 года ставка акциза на этот продукт нулевая. Предлагается уточнить, что она будет нулевой, если пиво не содержит в качестве компонента сахаросодержащие элементы, количество углеводов в пищевой ценности такого пива также не должно составлять более 5 граммов на 100 миллилитров напитка.

В пояснительной записке к поправкам к Налоговому кодексу, внесенным в Госдуму в рамках «бюджетного пакета» говорилось, что они предусматривают признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков «в целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Между тем в Минсельхозе РФ 15 ноября предупредили, что введение акциза на сладкие напитки в РФ содержит риск снижения их производства и инвестиций в отрасль. Это также грозит ростом розничных цен и сокращением прибыли производителей. Такая позиция Минсельхоза изложена в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства о внесении изменений в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в РФ. Документ размещён на портале подготовки проектов нормативно-правовых актов.

«Реализация данной меры (введение с 1 июля 2023 года акциза в размере 7 рублей за литр сахаросодержащих напитков - ред.) приведет к росту розничных цен и будет способствовать снижению объемов продаж, прибыли производителей и повлечет за собой снижение привлекательности отрасли для инвесторов, что, в свою очередь, создаст риск к снижению объемов производства, сокращению рабочих мест и налоговых отчислений, и, как следствие, окажет негативное влияние на значение показателя (по объёму инвестиций в основной капитал в производстве напитков - ред.)», - говорится в пояснительной записке.