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Экономика

Псковская область в 2022 году дополнительно получила из федерального бюджета почти 4 млрд рублей

23.11.2022 17:22|ПсковКомментариев: 0

Почти 4 миллиарда рублей Псковская область дополнительно получила из федерального бюджета в 2022 году. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих рассказал в эфире радио «ПЛН.FM» (102.6 FM).

«В областной бюджет за истёкший период вносились изменения дважды. Область дополнительно получила из федерального бюджета 4 миллиарда рублей», – отметил Игорь Дитрих.

Из этой суммы 1,5 миллиарда рублей направили на капитальный ремонт 33 учреждений образования области, а 100 млн рублей — на снижение напряжённости на рынке труда. Ещё 31 млн рублей выделили для организации дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения в связи с пандемией.

Также 110 млн рублей Псковская область получила на строительство социального городка. Дополнительно из федерального и регионального бюджетов на 213 млн рублей увеличили финансирование программы развития здравоохранения.

Помимо этого, 476 млн рублей направили на благоустройство территории медицинских объектов, закупку современного оборудования и квартир для медиков, приобретение объектов недвижимости для Центра лечебной педагогики, строительство ФОКОТов и другие цели.

Теги: #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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