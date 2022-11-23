Экономика

Направленную на поддержку фермеров федеральную инициативу поддержали в региональном парламенте

Направленную на развитие малого и среднего предпринимательства инициативу поддержал комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 23 ноября, передает с заседания комитета корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов отметил, что проект федерального закона направлен на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса.

В перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включат центры компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, созданные в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Представляя законодательную инициативу, он сообщил, что с 2019 года в субъектах РФ определены 83 центра компетенций, которые оказывают широкий спектр услуг для субъектов МСП в сфере сельского хозяйства, в том числе юридические услуги, содействие в организации предпринимательской деятельности, в подготовке и оформлении документов, услуги в области маркетинга, продвижения

и сбыта сельскохозяйственной продукции, осуществляют взаимодействие с финансовыми организациями.

Таким образом, центры компетенций в настоящее время фактически выполняют функции организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, продолжил председатель комитета.

Учитывая, что ряд центров компетенций функционируют на базе центров «Мой бизнес», объединяющих на одной площадке инфраструктуру поддержки субъектов МСП и обеспечивающих предоставление услуг и мер поддержки в формате «одного окна», включение центров компетенций в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, позволит обеспечить получение услуг малыми формами хозяйствования в АПК в режиме «единого окна».

Кроме того, законопроектом предусмотрено приведение понятий индустриальных (промышленных) парков в соответствие с федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

«Законопроект соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, не повлияет на достижение целей государственных программ и не потребует увеличения расходов из федерального бюджета», - добавил Андрей Козлов.

По итогам члены комитеты решили поддержать законодательную инициативу.