Экономика

Михаил Ведерников отреагировал на сообщения об оптимизации штата псковского филиала «Йура Корпорейшн»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию, сложившуюся на предприятии филиала компании «Йура Корпорейшн». Соответствующие разъяснения глава региона дал в своем видеообращении в пятницу, 25 ноября.

«В последние дни мне приходит много сообщений от сотрудников псковского филиала «Йура Корпорейшн» о проводящейся оптимизации штата предприятия, - рассказал политик. - Вопрос болезненный, он касается многих.

В общей сложности на псковском филиале трудится порядка 800 человек.

Поэтому решил отдельно разъяснить происходящее. «Йура Корпорейшн» приостановил свою работу в марте из-за нехватки комплектующих, а также простоя основного потребителя продукции – завода «Хёндэ» в Санкт-Петербурге».

По словам Михаила Ведерникова, все прошедшие месяцы сотрудники получали определённую часть зарплаты, но их будущая занятость оставалась под вопросом.Головной офис компании не мог определиться, будет ли возобновлять работу, или закроется. Точка в этом вопросе не поставлена до сих пор. Тем не менее, тащить на себе всю социальную нагрузку работодателю стало слишком сложно.

Поэтому сейчас многим сотрудникам было предложено расторжение служебных контрактов по соглашению сторон с выплатой компенсации.

«Наша служба занятости сработала на опережение и уже сформировала необходимый пул релевантных вакансий для сотрудников «Йуры Корпорейшн», - сообщил губернатор. - Их больше двухсот, чего с лихвой хватит на всех высвобождаемых сотрудников. Тем более, что значительная часть из них в период простоя уже нашла себе работу. Специалисты службы с сегодняшнего дня уже находятся на территории предприятия и представляют всю информацию на местах. Дополнительно все контактные данные укажу в тексте этого поста.

Конечно, ситуация непростая. Для региона это важный инвестор и крупный работодатель.

Но мы сделаем всё, чтобы сотрудники не остались один на один со своими трудностями», - пообещал Михаил Ведерников.