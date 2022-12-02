Экономика

Псковская область заняла 83 место по уровню зарплатных ожиданий

Эксперты проанализировали уровень зарплатных ожиданий соискателей по итогам ноября и выяснили, в каких регионах страны наблюдаются самые высокие требования к уровню ежемесячного дохода, а также трудящиеся из каких сфер в Псковской области хотят получать самые высокие зарплаты.

На первом месте по уровню зарплатных запросов оказался Чукотский АО, где средние зарплатные ожидания соискателей по итогам месяца здесь составили 92 230 руб. Также в топ также вошли Москва (78 121 руб.), Сахалинская область (73 558 руб.), Ямало-Ненецкий АО (72 541 руб.), Магаданская область (72 390 руб.), Камчатский край (64 027 руб.), Московская область (60 534 руб.), Ненецкий АО (60 503 руб.), Республика Саха (59 881 руб.), сообщают эксперты hh.ru.

Псковская область по уровню ожидаемых зарплат оказалась на 83 месте по стране: соискатели области в среднем рассчитывают на 35 800 руб. Это на 19 236 руб. меньше, чем по России в целом (россияне в среднем претендуют заплату порядка 55 036 руб.).

Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессиональной принадлежности соискателя. Так, наиболее высокие запросы в Псковской области наблюдаются у соискателей из сфер «Инсталляция и сервис» (44 807 руб.), «Автомобильный бизнес» (43 954руб.), «Строительство, недвижимость» (43 822 руб.), «Высший менеджмент» (41 882руб.), «Закупки» (41 860 руб.), «Медицина, фармацевтика» (41 851 руб.) и «Производство» (41 448 руб.). В свою очередь, наиболее скромными ожиданиями по зарплате отличаются соискатели из сфер «Домашний персонал» (20 000 руб.), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (29 375 руб.) и «Консультирование» (30 000 руб.).

«Как указать адекватный уровень зарплаты и при этом не прогадать? Следите за ситуацией на рынке труда и в отрасли, анализируйте вакансии — сколько в среднем готовы предложить работодатели на аналогичных позициях со схожим функционалом и опытом работы. Можно узнать среднюю зарплату в сфере через различные приложения. Например, у hh.ru есть полностью бесплатный сервис «Сколькополучатель», он сделан в помощь соискателям, которые сомневаются, какую зарплату указать в резюме в зависимости от стажа, места работы, города, профессии и должности.

Занижать, как и завышать, финансовые ожидания не стоит: для рекрутеров это сигнал к тому, что соискатель отчаялся и готов на все, чтобы его взяли на работу. Для начала можно указать в резюме ожидания по зарплате чуть выше рынка (на 5-10%) и обратить внимание на реакцию потенциальных работодателей – будут ли приглашения на собеседования и просмотры резюме.

Вообще не указывать ожидания по зарплате — плохая стратегия, на первом собеседовании работодатель всё равно об этом спросит. Несовпадение финансовых интересов лучше прояснить заранее. А поисковые сервисы на джоб-сайтах заточены на то, чтобы находить как можно больше совпадений в резюме кандидата и запросах работодателей. Поэтому наличие ожидаемой зарплаты может сделать резюме более полным и понятным», - порекомендовала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.