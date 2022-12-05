Экономика

Доля безработных сокращается в Псковской области

Рост экономических показателей отмечается в Псковской области по итогам 10 месяцев 2022 года, вместе с тем сокращается доля безработных. Об этом председатель регионального комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Андрей Михеев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если мы берём данные по полугодию и сравниваем с теми показателями, которые есть на сегодняшний день, мы видим разницу. Весной и летом трудности, связанные с неизвестностью, конечно, приводили к сокращению объёмов производства, к ухудшению экономических показателей, сейчас ситуация выравнивается. Понятно, итоговые показатели по году мы посчитаем в начале следующего года, сейчас мы можем посмотреть статистику по итогу 10 месяцев текущего года», - сказал Андрей Михеев.

По его словам, в Псковской области фиксируется восстановление сектора промышленного производства с небольшим приростом, также отмечаются «плюсовые цифры» по потребительскому сектору, включая розничную торговлю и сектор общепита. Наблюдается и рост показателей в строительстве, в том числе жилищном.

«Идёт сокращение доли безработных, это важный показатель экономики. Конечно, трудности остаются, и некоторые предприятия ещё не смогли встроиться в новую экономическую реальность и находятся в простое, но по сравнению с весной и летом у нас безработица составляет 0,6, это ниже, чем в целом по России, то есть это достаточно неплохой показатель», - заметил Андрей Михеев.