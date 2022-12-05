Экономика

О новом виде мошенничества предупредила псковичей «Деловая Россия»

Новый вид мошенничества участился под конец года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении «Деловой России».

Изображение: Псковское региональное отделение «Деловой России»

«Под конец года участились рассылки на почту с предложение принять участие в "закрытом тендере" от ПАО "Газпром", "Лукойл", "Аэрофлот". После всех этапов сборов документов вам сообщают, что ваша компания прошла отбор, остаётся дело за малым – получить сертификат о квалификации партнёра газовой отрасли, стоимость которого обходится более чем в 50 000 рублей. В итоге вам предложат самим найти аккредитованную компанию и заказать сертификат об оценке качества партнёра у этой компании, стоимость которого, как правило, обходится более чем в 50 000 рублей», - говорится в сообщении.

Все эти компании, которые занимаются выдачей подобных сертификатов, принадлежат одной группе лиц, а «бумажки», которые они высылают за огромные деньги – ненастоящие, отметили в реготделении.

«На самом деле никакого аукциона нет. Как и возможности вернуть потраченные на сертификат деньги, поскольку купили вы его, подписав официальный договор об оказании консультационных услуг. Помните, что для участия в торгах безопаснее всего регистрироваться на официальных площадках», - предупредили в реготделении.