Экономика

Бюджет 2022 года увеличится ещё на 2,1 млрд рублей

Доходная часть областного бюджета 2022 года увеличивается на 2,1 млрд рублей – законопроект с новыми параметрами поступил в региональный парламент, депутаты рассмотрят документ на внеочередной сессии 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Основной объём дополнительных средств регион получает из федерального бюджета. Рост собственных доходов прогнозируется за счёт увеличения плана поступлений по НДФЛ, налога на профессиональный доход и налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения.

В расходах прибавка по госпрограмме «Развитие здравоохранения» составит более 508 млн рублей. Финансирование сферы образования вырастет на 385 млн 328 тысяч рублей, расходы на социальную политику увеличатся на 345 млн 681 тысяч рублей.

Финансирование программы «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» увеличится на 259 млн 310 тысяч рублей, «Энергоэффективность и энергосбережение» прибавит 149 млн 110 тысяч рублей, на «Развитие транспортной системы» приходится 216 млн рублей, больше половины этих средств выделено из резервного фонда правительства РФ в связи с удорожанием реконструкции Советского (Троицкого) моста в Пскове.

Сокращение финансирования коснётся госпрограмм «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Псковской области», «Содействие занятости населения» и ряда других направлений. В аграрный сектор дополнительно будет направлен 71 млн 655 тысяч рублей.

С учётом предложенных поправок доходы областного бюджета на 2022 год составят 53 млрд 818 млн 352 тысяч рублей, расходы – 57 млрд 872 млн 795 тысяч рублей. Дефицит уменьшится на 170 млн и составит 4 млрд 54 млн 443 тысяч рублей.

Если сравнить бюджет 2022 года с предшествующим финансовым периодом, то на конец 2021 года с учётом всех принятых изменений доходы бюджета составляли 49 млрд 46 млн 487 тысяч рублей, расходы – 51 млрд 705 млн 75 тысяч рублей.