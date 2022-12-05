Экономика

Андрей Михеев: На заводе «Титан-Полимер» завершаются пусконаладочные работы

Запуск завода «Титан Полимер» ожидают в Псковской области в конце года. На предприятии пусконаладочные работы выходят на финишную прямую. Об этом председатель регионального комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Андрей Михеев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ожидаем в конце года запуска завода "Титан-Полимер". Недавно был на предприятии. Очень впечатляет стройка, очень масштабная для нашего региона», - сказал Андрей Михеев.

Он отметил, что по итогам 2022 года в Псковской области снижается показатель по инвестициям.

«В прошлом году в летний период были большие инвестиции РЖД у нас в регионе сделаны, тот же "Титан" много вложил, поэтому сейчас у нас по сравнению с прошлым годом идёт снижение в процентном соотношении показателя по инвестициям», - пояснил специалист.

Вместе с тем, продолжил Андрей Михеев, те проекты в особой экономической зоне «Моглино», которые в этом году находились в завершающей стадии, столкнулись с трудностями.

«Возникли проблемы. Это и доналадка оборудования, которое во многих случаях было европейским, и приглашение специалистов для пуско-наладки этого оборудования. В связи с этим помогали предприятиям в ручном режиме. На мой взгляд, основные, ключевые проблемы удалось решить для таких проектов, которые находились в стадии инвестирования», - резюмировал он.

Андрей Михеев добавил, что на сегодняшний день ещё остаются резиденты «Моглино», временно приостановившие свою работу. При этом надежда на то, что они возобновят производство, есть.