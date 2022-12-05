Экономика

Товары на 140 млрд рублей приобрели жители Псковской области

Оборот розничной торговли составил 139 млрд рублей в Псковской области в январе - октябре 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродовольственные товары: их реализовали на сумму 71,2 млрд рублей. Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, продали на 67,8 млрд рублей.

В указанный период оборот розничной торговли на 98% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 2% (в январе-октябре 2021 года – 97,6% и 2,4% соответственно).