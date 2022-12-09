Экономика

Способы сэкономить на скидках по-максимуму назвала эксперт

Умельцы добыть определенный товар с максимальной пользой для своего кошелька в этом году обзавелись модным названием «черри-пикер». Об этом сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Казанцева.

«"Черри-пикеры" - это практически профессиональные охотники за распродажами и скидками. Чем-то это похоже на переговорный прием "выковыривание вишен", когда субъект целенаправленно ищет лучший вариант из множества возможных. Такого рода потребители целенаправленно охотятся за скидками и акциями в магазинах, участвуют в различных бонусных программах», — цитирует Светлану Казанцеву агентство «Прайм».

Такие покупатели добиваются самых успешных покупок за счет попыток на практике применить теорию рационального поведения, отметила она. Согласно этому расчету, потребитель совершает покупки, исходя из самого оптимального предложения на текущий момент, что, по идее, должно приводить к экономии бюджета.

Однако иногда потребитель в погоне за скидками может потратить даже больше, чем планировалось, здесь главное – вовремя остановиться. Ведь появление азарта заставляет потреблять больше, чем хотелось изначально.

«Черри-пикер» знает и использует все способы получения свежей информации о выгодных ценах, акциях и скидках.

«Это подписка на рассылку с сайтов, поиск новостей о текущих акциях в определенных тематических группах в социальных сетях. Кроме того, в этой системе работает и сарафанное радио», — добавила экономист.

Опыт опрошенных потребителей, которые считают себя черри-пикерами, говорит о том, что если на какой-то товар уже была скидка, то с большой долей вероятности через определенный временной интервал на этот товар тоже будет скидка, отметила эксперт. Например, периодичностью скидок может быть появление скидки примерно раз в месяц, но это, конечно, зависит от типа товара, подытожила она.