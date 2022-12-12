Экономика

Цены на рытье могил выросли в Псковской области

Цены на рытье могил выросли в Псковской области в ноябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Индекс потребительских цен по Псковской области составил 100,5% в ноябре. На значение индекса потребительских цен в равной степени оказал влияние рост цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, которые подорожали за месяц на 0,5%, отметили статистики.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на полет в салоне экономического класса самолета – на 30,6%, пересылку простого письма – на 8,0%, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи – на 4,9%, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста – на 4,5%.

Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на рытье могилы – на 4,6%.

Напомним, в прошлом месяце Псковстат сообщал о подорожании гробов и услуг печати цветных фотографий.

Смотрите также Цены на гробы и цветные фотографии взлетели в Псковской области

Наибольшее снижение цен наблюдалось на проживание в двухзвёздочной гостинице - на 17,6%, поездку на отдых в ОАЭ – на 12,1%, поездку на отдых в Египет – на 11,5%, проживание в четырёхзвёздочной гостинице - на 8,4%, пребывание в доме отдыха, пансионате – на 7,3%, услуги железнодорожного транспорта – на 4,6%.

Из наблюдаемых специалистами непродовольственных товаров первой необходимости более всего подорожали: стиральный порошок – на 5,8%, сухие корма для домашних животных – на 3,7%, женские гигиенические прокладки – на 1,5%, туалетное мыло – на 1,3%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на детские бумажные подгузники – на 4,2%, зубные щетки – на 1,9%, зубную пасту – на 1,7%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожал уголь – на 12,7%, свежесрезанные цветы – на 9,0%, дрова – на 6,7%, сапоги, мужские зимние ботинки с верхом из натуральной кожи – на 4,8%, майка, женская футболка – на 4,7%, пеленки для новорожденных – на 4,2%, детский пластмассовый конструктор – на 4,0%, крем для рук, швейная машина – на 3,9%, энергосберегающая лампа, мойка из нержавеющей стали для кухни – на 3,7%, навесное зеркало для ванной комнаты – на 3,5%.

Более всего подешевели детские колготки – на 6,2%, бритвенные станки одноразовые – на 5,7%, гель для душа – на 4,4%, обувь домашняя для детей – на 3,9%, двухкамерные холодильники – на 3,5%, флеш-накопители USB, смартфоны – на 3,1%, домашняя обувь для взрослых – на 3,0%, миксеры и блендеры – на 2,9%.