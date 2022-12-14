Экономика

Псковичи оказались одними из самых расточительных россиян

Жители Псковской области в третьем квартале 2022 года тратили почти все заработанные деньги, говорится в исследовании FinExpertiza.

В России два квартала подряд снижаются расходы населения. С учётом инфляции потребительские траты сократились во втором квартале на 7% год к году, а в третьем — на 6,4%, сообщает Лента.ру.

Это рекордный спад, сильнее россияне ограничивали свое потребление только в пандемийном 2020 году. Наименьшую часть своих доходов тратили жители Чукотского автономного округа (33%). Также среди самых бережливых регионов оказались Ненецкий (34,8%) и Ямало-Ненецкий автономные округа (40,1%).

Тем не менее не все россияне смогли оптимизировать траты. Жители Тюменской области в третьем квартале расходовали суммы, эквивалентные 104,8% от текущих доходов. Это означает, что использовались в том числе накопления. Почти все заработанное тратили жители Кабардино-Балкарии (96,3%), Псковской области (94,8%). В третьем квартале россияне тратили на покупку товаров и услуг примерно 78,2% своих доходов (в среднем 36 тысяч рублей в месяц).