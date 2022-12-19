Экономика

Строительство завода сжиженного природного газа согласовали в «Моглино»

Наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Моглино» под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой одобрил проект по строительству в регионе завода сжиженного природного газа (СПГ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Согласно проекту, в Псковской области предполагается строительство завода СПГ мощностью 19 тысяч тонн природного газа в год для обеспечения газомоторным топливом потребителей Северо-Западного федерального округа.

Генеральный директор компании-инвестора ООО «Марин Энерджи» Алексей Пичугин во время презентации проекта подчеркнул, что направление перспективное, поскольку объём потребления природного газа постоянно увеличивается за счёт замены устаревшей техники и расширения парка муниципальных машин, работающих на газомоторном топливе. СПГ всё чаще используется автобусным, водным транспортом, карьерной техникой и активно реализуется для нужд автономной газификации.

На развитие проекта инвестор планирует направить порядка 1,5 млрд рублей.

Особая экономическая зона ППТ «Моглино» располагает необходимыми мощностями и ресурсами для размещения очередного резидента, поэтому руководство завода и ОЭЗ заключили соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ.

Также в рамках заседания были приняты изменения в регламент работы наблюдательного совета ОЭЗ ППТ «Моглино».