Экономика

Льготный режим для предприятий в сфере импортозамещения запустят в январе

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске с 1 января 2023 года льготного режима работы предприятий, занимающихся импортозамещением в составе промышленных кластеров, сообщается на сайте кабмина.

«Правительство запускает льготный режим работы предприятий, которые занимаются импортозамещением в составе промышленных кластеров. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 миллионов рублей», - приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что данное решение позволит поддержать отечественных производителей материалов, комплектующих и компонентной базы, работающих в составе промышленных кластеров. Также оно обеспечит восстановление нарушенных кооперационных связей в промышленности и простимулирует переход предприятий на отечественную компонентную базу.

Работа идёт по поручению президента России, которое он дал по итогам XXV Петербургского экономического форума в июне 2022 года. Выступая на форуме, глава государства озвучил задачи по выработке ключевых параметров льготного режима для промышленных кластеров.