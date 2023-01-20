Экономика

Росстат раскрыл самые подорожавшие товары 2022 года

Росстат раскрыл самые подорожавшие товары и услуги по итогам 2022 года. Наибольший рост цен зафиксирован на поездки за рубеж, йод и средства гигиены. Резко подешевели овощи из «борщевого набора» и товары для стройки.

Йод стал товаром, подорожавшим в 2022 году сильнее всего. Об этом свидетельствуют проанализированные РБК данные Росстата по изменению цен примерно на 420 товаров, входящих в его мониторинг. Средняя стоимость йода в России в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 55,2%. Для сравнения, в 2021 году этот медикамент подорожал только на 10%. Правда, 10 мл йода в декабре 2022 года стоили в среднем по стране всего 42 руб.

Среди примерно 560 товаров и услуг, отслеживаемых Росстатом, сильнее всего выросли цены на туристические услуги. Это произошло на фоне западных санкций на авиаотрасль и ограничений на валютные операции. Так, поездка на отдых в Египет стала дороже почти на 160% (в 2,6 раза), в Турцию — на 118,6%, в ОАЭ — на 73,6%. Также в десятку наиболее подорожавших товаров и услуг вошли спички (+50,8%), ксерокопирование документов (48,1%), туалетное мыло (44,2%), женские прокладки (43,5%), новые легковые иномарки (39,1%) и дезодоранты (38,8%).

Тенденция характерна и для других предметов повседневного обихода — мыла, шампуня, прокладок. Так, цена на туалетное мыло подскочила в марте в помесячном выражении на 11%, в апреле выросла на 12%, затем рост существенно замедлился. Маргарин — относительно дешевый продукт — за 2022 год подорожал на 38,5% (242 руб. в среднем за 1 кг в декабре).

Сильнее всего за год, по данным Росстата, выросли цены на туры в Египет: в декабре 2022 года они подорожали относительно того же месяца предыдущего года на 159,7% (до 58,2 тыс. руб. в среднем). Отдых в Турции подорожал на 118,6% (до 53,8 тыс. руб.), а в ОАЭ — на 73,6% (почти до 68 тыс. руб.).

