Экономика

Ставку по льготной сельской ипотеке снизили до 0,1% для приграничных территорий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, снижающее до 0,1% размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

«Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%», - говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, с момента старта программы «Сельская ипотека» уже выдано более 109,7 тыс. кредитов на сумму 220,4 млрд рублей, благодаря чему граждане смогли приобрести или построить более 6 млн кв. м жилья. Кредит в рамках программы можно взять на покупку готового частного дома, земельного участка и строительство на нем жилья, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на сельскую местность и городах с населением не более 30 тыс. человек, сообщает ТАСС.