Экономика

Ситуация на рынках коммерческой недвижимости стабилизируется - эксперты

Сниженная активность потребителей и уход международных брендов способствовали росту вакантности в торгцентрах Москвы и Санкт-Петербурга. В последнем — до рекордного значения. Сейчас операторы объектов активно замещают магазины свернувшихся сетей ритейлерами из России, Турции и стран постсоветского пространства. Активность на офисном рынке поддерживают компании с госучастием и представители нефтегазового сектора. Хотя запускать на нем новые проекты в условиях общей негативной конъюнктуры девелоперы по-прежнему не спешат.

Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торгцентрах Москвы по итогам первой рабочей недели 2023 года (9–15 января) отставал от аналогичного периода прошлого года на 9%, докризисного 2019 года — на 33%. Такие данные приводит Focus Technologies. В Санкт-Петербурге аналогичные разрывы составили 6% и 27% соответственно. На потребителей продолжают оказывать негативное влияние общее снижение покупательной способности и сокращение ассортимента магазинов привычных зарубежных брендов, сообщает «Коммрсантъ».

В Nikoliers поясняют, что всего в России приостановили работу 95 брендов иностранных ритейлеров, 57 из которых были представлены и на рынке Санкт-Петербурга. Одновременно доля вакантных площадей увеличивается и из-за оптимизации наименее рентабельных магазинов сохраняющих свои позиции игроков. Тенденция продолжает давить на рынок, но эксперты обращают внимание на процесс замещения уходящих международных брендов. Это способствует постепенному расширению предложения в фешен-сегменте: помещения некогда якорных арендаторов зачастую дробятся и сдаются сразу нескольким новым игрокам. Замещение происходит не только за счет отечественных игроков.