Экономика

Наиболее заметно подорожавшие продукты перечислили россияне

Более трети россиян заметили рост цен за последний месяц на мясо (35%), около трети — на молоко и молочные продукты, а также на рыбу и морепродукты (по 29%), следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос «ФОМнибус» проводился 20–22 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов России, в нем участвовали 1,5 тыс. человек. Респондентам предложили ответить на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги, по их наблюдениям, за последний месяц заметно выросли цены, поясняет РБК.

На подорожание хлеба и хлебобулочных изделий обратили внимание 23% опрошенных. Каждый пятый заявил о подорожании яиц. По 18% заметили рост цен на сахар и плодово-овощную продукцию, по 16% — на растительное масло, а также на крупы и макаронные изделия. 12% обратили внимание на подорожание алкоголя.

Среди непродовольственных товаров больше всего россиян заметили подорожание лекарств (33%), а среди услуг — ЖКХ (38%).