Экономика

Около четырех тысяч магазинов насчитали в Псковской области

3889 различных магазинов торговой площадью 644 015 квадратных метров насчитывается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Большинство торговых объектов в области – мини-маркеты, или магазины «шаговой доступности», которые используются для повседневных покупок. Более широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров предлагают гипермаркеты и супермаркеты – их в области работает 15 и 203 соответственно, отметили в ведомстве.

Треть магазинов ориентирована на продажу одной группы товаров – мяса, рыбы, книг, бытовой техники, строительных материалов и прочего.