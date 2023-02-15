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Экономика

Цены на огурцы и чеснок взлетели в Псковской области

15.02.2023 16:09|ПсковКомментариев: 0

В январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 0,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 0,7%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4%, услуги – на 0,3%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на плодоовощную продукцию – на 8,5% (из неё: на свежие огурцы – на 28,4%, чеснок – на 19,5%, виноград – на 15,3%, репчатый лук – на 15,2%, груши – на 9,8%, морковь – на 8,9%), мороженых кальмаров – на 8,1%, черный байховый чай– на 6,8%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели: мясные консервы для детского питания – на 6,4%, натуральные консервированные, маринованные овощи – на 5,8%, крупа гречневая-ядрица – на 5,7%, вареная колбаса – на 4,7%, мясо индейки – на 4,6%, молоко для детей – на 4,4%, зеленый чай – на 4,3%.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на аллохол – на 9,8%, ренгалин – на 8,7%, цитрамон – на 7,3%, глицин, йод – на 6,7%, аскорбиновую кислоту – на 5,6%, активированный уголь – на 5,5%, анальгин отечественный – на 4,8%. Наибольшее снижение цен отмечено на канефрон – на 8,0%, витамин Д3 – на 6,7%, экстракт валерьяны – на 4,5%, азитромицин – на 4,1%.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров первой необходимости более всего подорожали: зубная щетка – на 7,4%, туалетная бумага – на 4,1%, хозяйственное мыло – на 2,9%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на туалетное мыло – на 4,3%, женские гигиенические прокладки – на 1,2%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали: одноразовые бритвенные станки  – на 9,6%, свежесрезанные цветы – на 6,8%, микроволновые печи – на 5,2%, детский крем – на 4,8%, женская юбка из полушерстяных или смесовых тканей – на 4,2%, швейные машины – на 3,3%, электропылесосы, электрочайники, медицинские электронные термометры – на 3,0%.

Более всего подешевели: потолочный светильник  – на 6,4%, антисептик для рук – на 4,6%, стиральные автоматические машины – на 4,0%, аппарат для измерения артериального давления электронный – на 3,8%, жидкие чистящие и моющие средства, бинт – на 3,2%.

Среди услуг наибольший рост цен отмечен на полис КАСКО – на 27,7%, изготовление съемного протеза – на 13,8%, пребывание в санатории – на 12,0%, проживание в гостинице 2* – на 11,1%, проезд в междугородном автобусе – на 9,9%. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на мойку легкового автомобиля – на 7,8%, поставку набоек – на 7,1%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на клубную карту в фитнес-клуб – на 11,3%, полет в салоне экономического класса самолета – на 10,7,%, пересылку простой посылки – на 4,4%, поездку в страны Закавказья – на 3,2%, проживание в гостинице 3* – на 3,0%.

Теги: #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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