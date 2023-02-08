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Еда для богатых

Субъекты России отличаются климатическими условиями, почвами, ландшафтом и, следовательно, флорой и фауной.

Любители морских деликатесов будут рады побывать в регионах, где их добывают. Например, в Мурманской области можно купить свежайших морских ежей по цене дешевой шавермы. Жителям СЗФО и ехать недалеко. Это не Владивосток, не Камчатский край, куда пока доберешься, все деньги с кошельком потратишь на дорогу.

За свежими и сочными фруктами и овощами надо отправляться на юга. Тут тебе и инжир, и абрикосы, и арбузы. Все сладкое. Да что там! Привычные жителям центра или Северо-Запада помидоры будут другими по вкусу и цвету.

Ученые говорят, что сейчас из-за глобального потепления климат меняется. Человечеству грозит экологическая катастрофа. Это с одной стороны. С другой - жители регионов с бедными землями и низкими температурами воздуха теперь могут закупиться удобрениями и успешно выращивать даже бахчевые. А те, кто жить не может без свежих овощей, при желании будут питаться своими огурцами и помидорами даже зимой. Современные технологии позволяют не просто организовать огород в квартире, но и выращивать растения без земли. Если заниматься грядками нет ни сил, ни желания, отправляйтесь в магазин. Там будет все в любое время года. Вопрос только в цене. На днях выяснилось, что псковичи совсем не рады платить 500 рублей за килограмм огурцов на рынке.

Великолучане тут же похвастались, что у них в популярных магазинах овощ стоит на 200 рублей дешевле. Сомнительный повод для гордости, но все же он есть.

Кстати, вот вам и отличие рынков и сетевых магазинов. Частники сдерут с покупателя семь шкур, скажут, что так и было. При этом качество товара не всегда будет стоить потраченных денег. Нарваться на некачественный продукт в магазинах низкого и среднего ценового сегмента - обычное дело. Даже странно, что люди до сих пор удивляются этому. Перемороженная рыба по скидке 50%, сыр с неблагородной плесенью, прокисшее молоко, протухшая курица - чего только не приносят псковичи домой после похода в гипермаркет.

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После неудачной покупки общественный гнев изливается в соцсетях. До обращения в контролирующие структуры мало кто доходит. Может, и стоило бы. Но ни прокуратура, ни Роспотребнадзор, ни УФАС не помогут сбить цену на огурцы.

Псковстат констатирует: только за последний месяц овощ подорожал на 26,2%. Дело не только в том, что сейчас не сезон, но и в мировом экономическом кризисе. Кто там считал, что геополитика его не коснется? Иди теперь, плати пятихат за пресную зелень зимой. Не нравится - не покупай. Не хватает денег - не ной, иди, заработай или купи бомж-пакет.

Здоровое и сбалансированное питание - удел богатых людей, об этом давно все говорят. В этом дачном сезоне и на приусадебное хозяйство потратишься изрядно, если намерен что-то вырастить на своем клочке земли. Техника и удобрения дорогие, хороших семян поискать надо. Не найдешь, пойдешь в магазин, купить овощи и фрукты - это не проблема. Пусть себе дорожают, их хотя бы можно попытаться вырастить самому.

А вот с мясом, птицей и рыбой все сложнее. Вряд ли кто-то будет разводить зверинец на даче на лето. Так что пока мы можем в ближайшем продуктовом купить курицу за 200-300 рублей, все не так уж и плохо.

Дина Дабришюте