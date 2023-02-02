Экономика

«Огурцы дороже мяса»: цены на овощи возмутили жителей Пскова

Цены на свежие огурцы на прилавках рынка «Маяк» в Пскове возмутили горожанку. Публикацию она разместила в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дарина Петрова / «ВКонтакте»

«Земли в России много, удобрений - ещё больше, а огурцы стоят больше, чем мясо», - написала женщина и отметила, что снимок сделала 4 февраля.

«Ценник на овощи как на Крайнем Севере, и не только на рынках», - заметила в комментариях другая горожанка.

Подписчики сообщества посоветовали псковичкам начать выращивать овощи самостоятельно.

Напомним, по данным Псковстата, цены на свежие огурцы в Псковской области выросли на 26,2% в декабре по сравнению с ноябрём 2022 года, а в ноябре по сравнению с октябрём 2022 года цены на огурцы в регионе увеличились на 30,1%.