Экономика

Жители Псковской области сделали вклады в Сбере на сумму около 50 млрд рублей в 2022 году

С января по декабрь прошлого года жители Псковской области сделали в Сбербанке вклады на общую сумму порядка 50 млрд рублей. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей со встречи с управляющим Псковским отделением Сбербанка, которая состоялась сегодня, 20 февраля.

Фото: Олег Юшин

По сравнению с объёмами средств, внесённых в 2021-м, объем средств по вкладам в 2022-м году стал в два с половиной раза больше.

«Были ощущения в прошлом году, что люди утратят доверие к валюте, к рублям и будут покупать драгоценные металлы, открывать обезличенные металлические счета. Анализируя цифры, мы получили подтверждение. Обезличенных металлических счетов жители региона в прошлом году открыли на сумму более чем в 68 млн рублей. Это вдвое больше чем в 2021», — подчеркнул управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Объем вкладов также растет. С января по декабрь прошлого года жители Псковской области сделали в Сбербанке вклады на общую сумму порядка 50 млрд рублей. По сравнению с объёмами средств, внесённых в 2021-м, это в два с половиной раза больше.