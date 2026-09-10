«Год не кукурузный»: Андрей Козлов оценил урожай в Псковской области и назвал главную проблему аграриев

В Псковской области сложилась благоприятная ситуация с урожайностью сельскохозяйственных культур, однако аграрии сталкиваются с проблемой сбыта продукции. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания региона, депутат по округу №12 Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Цифры достаточно хорошие, урожайность очень высокая, почти рекордная. Достаточно хорошая урожайность озимых культур, идет уборка яровых, тоже достаточно высокая. Хорошая урожайность рапса. В принципе, кормозаготовка тоже идет по плану», – сообщил Андрей Козлов.

Депутат отметил, что неплохие результаты демонстрирует и картофель: «Потенциальная урожайность тоже достаточно высокая. Но выкопать и сохранить еще тоже важно».

Единственной культурой, по которой прогноз менее радужный, стала кукуруза. «Мой прогноз – не такая будет большая урожайность. Потому что год не кукурузный, солнышка не хватило ей немножко. Но тем не менее уже начали тоже уборку кукурузы», – пояснил парламентарий.

Говоря об общей ситуации в агропромышленном комплексе, Андрей Козлов подчеркнул, что серьезных форс-мажоров нет, за исключением одного – стоимости сырья. «Вроде, урожай зерна большая, а пока его сильно не продать. Потому что немножко нарушена логистика, порты и так далее. Иногда, знаете, у нас нет урожая – цена хорошая. Есть урожай – цена падает. Это макро- и микроэкономические процессы, их никто не отменял. Пока по индексным показателям все неплохо», – отметил он.