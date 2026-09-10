Александр Котов: Регион на две трети закрывает свои потребности налоговыми доходами

Наполнение бюджета Псковской области собственными налоговыми доходами означает успешное развитие региона. Такое мнение озвучил председатель Законодательного Собрания области Александр Котов по итогам встречи губернатора Михаила Ведерникова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Успешное развитие региона, в первую очередь, связано с развитием экономики и, как следствие, с наполнением бюджета. Прежде всего, следует отметить, что мы сами сделали для того, чтобы увеличить поступления собственных доходов. Кстати, за последние несколько лет у нас собственные доходы растут постоянно. В настоящее время в структуре бюджета они составляют почти 70%.То есть на две трети мы закрываем все необходимые потребности собственными налоговыми доходами. Это говорит о том, что экономика у нас развивается, развивается промышленность, развивается сельское хозяйство. Кстати, индекс сельскохозяйственного производства из года в год стабильно растёт, он высокий, и мы неоднократно по этому показателю занимаем передовые места не только на Северо-Западе, но и в целом по стране», – высказал свое мнение Александр Котов.

Он также отметил роль инвестиций в наполнении бюджета региона. Для этого в Псковской области реализуется активная работа по развитию транспортного сообщения.

«Чтобы росла экономика и, соответственно, увеличивались поступления в бюджет, конечно, необходимы, в том числе, инвестиции. Огромная работа проделана для создания комфортных условий для инвесторов. Это прежде всего транспортная инфраструктура. Возможности дорожного фонда позволяют нам активно строить, капитально ремонтировать, реконструировать наши дороги. Мы активно работаем по развитию железнодорожного сообщения, в том числе пассажирского. Примеры этому есть, в том числе это и скоростное сообщение с Санкт-Петербургом. Количество пар поездов увеличивается, потому что это направление и вообще пассажирское железнодорожное сообщение пользуется спросом среди населения. И нельзя не отметить очень важную работу и усилия губернатора и правительства области по сохранению и развитию авиасообщения. Удалось сохранить международный пункт пропуска в нашем псковском аэропорту. Аэропорт с помощью инвесторов сейчас успешно развивается, стабильно растёт пассажиропоток, – добавил спикер Заксобрания. - Это всё тоже направлено на то, чтобы создать благоприятные условия для инвесторов, привлекать этих инвесторов в регион. И это, конечно, тоже будет способствовать развитию экономики. Плюс мы, конечно же, активно пользуемся теми возможностями, которые нам предоставляет федеральное правительство, используем инструменты, связанные с привлечением средств федерального бюджета».

По словам Александра Котова, за 5 лет в Псковскую область на инфраструктуру по нацпроектам и госпрограммам привлечено 275 млрд рублей, что является примером кропотливой и продуктивной работы законодательной и исполнительной власти региона.

«Это колоссальная цифра, никогда такого объёма средств федерального бюджета в регион не поступало за всю новейшую историю. С учётом того, что в Псковской области было достаточно тяжёлое финансовое положение по объективным причинам, у нас работает программа социально-экономического развития. Я имею в виду индивидуальную программу, мы тоже ежегодно получаем по этой программе порядка 1 млрд рублей. Всё это, конечно, не само по себе свалилось на нас, это результат кропотливой работы правительства, Законодательного Собрания и лично губернатора. Словом, это результат работы большой слаженной и эффективной команды», – подчеркнул Александр Котов.

В заключение он добавил, что помощь, которая предоставляется региону от правительства Российской Федерации, направлена исключительно на то, чтобы Псковская область укрепляла свои позиции по всем направлениям.

«Помимо этого, нам удалось сохранить существовавшее ранее финансирование по государственным программам, которые реализуются в рамках национальных проектов. По-прежнему в этом году это соотношение составляет 1% из регионального бюджета против 99% из федерального. Это тоже результат работы губернатора. Мы вместе с депутатами, вместе с Михаилом Юрьевичем, вместе с членами правительства как раз поднимали этот вопрос в Совете Федерации, перед правительством Российской Федерации. И нам пошли навстречу, видя, что мы не просто просим помощи, а делаем всё возможное со своей стороны. А помощь, которую нам предоставляют, направлена на то, чтобы регион развивался, укреплял свою материально-техническую базу, укреплял свои финансы и в последующем выходил на более высокие рубежи», – подытожил Александр Котов.

На встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства.