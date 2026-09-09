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Нужно ли заказывать новый ИНН при смене фамилии, ответили псковичам 

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При смене фамилии, имени или отчества ИНН налогоплательщика остается прежним, а налоговая инспекция автоматически обновляет сведения в государственном реестре, сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Федеральная налоговая служба присваивает ИНН физическому лицу один раз, и человек использует этот номер на протяжении всей жизни. После получения нового паспорта органы МВД передают информацию об изменении ФИО в налоговые органы. Налоговая служба автоматически обновляет эти данные в рамках межведомственного взаимодействия. Поэтому налоговая инспекция не требует от гражданина специальных обращений для внесения изменений.

Если налогоплательщик заметит, что данные не актуальны, или захочет получить выписку с актуальными персональными данными, он может обратиться в любой налоговый орган или МФЦ. При обращении гражданин подает паспорт, заявление и при необходимости документ, подтверждающий смену ФИО. Налоговые органы оказывают эту услугу бесплатно. Срок обработки заявления составляет пять рабочих дней.

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