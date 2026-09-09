ФНС получит право отслеживать устройства владельцев цифровых рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать сведения об устройствах, с которых россияне и компании проводят операции с цифровыми рублями. С июля 2027 года в выписки для налоговой войдут IP- и MAC-адреса, номера телефонов, сим-карты и другие идентификаторы устройств. Такой порядок прописан в трех августовских приказах ФНС.

В выписках также будут указывать сумму и время платежа, его назначение, отправителя и получателя. Технические данные позволят налоговой сопоставлять разные счета, выявлять скрытые доходы, использование чужих кошельков и связанные переводы. Они также могут стать дополнительным признаком дробления бизнеса.

При этом автоматически получать сведения обо всех операциях ФНС не будет — данные будут передаваться в предусмотренных законом случаях по запросам налоговых органов. Эксперты предупреждают, что совпадение IP- или MAC-адресов само по себе не доказывает нарушение: одним устройством или сетью могут пользоваться разные люди. Поэтому технический след должен оцениваться вместе с другими доказательствами, пишут «Известия».