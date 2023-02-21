Экономика

Производство яиц и птицы упало в Псковской области

Производство яиц, скота и птицы в Псковской области упало в январе 2023 года, а молока – выросло. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

В январе 2023 года в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произведено 20 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 16,7 тыс. тонн молока, 5,9 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 11,2 процента, производство яиц - на 0,4 процента, производство молока выросло на 5,4 процента.

В структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе), молока и яиц наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные организации – соответственно 98,8 процента, 86,7 процента и 54 процента.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец января 2023 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 61,2 тыс. голов, из него коров – 31,4 тыс.; свиней – 1395,9 тыс.; овец и коз – 27,3 тыс. голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье овец и коз на 7,1 процента; увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 0,3 процента, из него коров – на 3,6 процента; свиней – на 26,1 процента.