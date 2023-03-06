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Экономика

Информационно-обучающие семинары провели налоговики в Великих Луках и Пыталово

06.03.2023 17:24|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники УФНС России по Псковской области продолжают проведение информационно-обучающих семинаров, в рамках которых рассказывают налогоплательщикам нюансы Единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января 2023 года. Такие встречи прошли в Великих Луках и Пыталово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ФНС России.

Один из вопросов, на котором подробно остановились специалисты налоговой службы, касался обязанности представления налогоплательщиками уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (форма и формат уведомления утвержден приказом ФНС России от 2 ноября 2022 №ЕД-7-8/1047@).

Напомним, с 1 января 2023 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны подавать уведомление для распределения единого налогового платежа по налогам с авансовой системой расчетов в налоговый орган по месту учета.

Как подчеркнули налоговики, делать это необходимо не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (по НДФЛ, страховым взносам (для работодателя), при упрощенной системе налогообложения и по имущественным налогам юридических лиц).

Уведомление подается:

  • в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи;
  • либо через личный кабинет налогоплательщика.

Налогоплательщиками, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год не превышает 100 человек, уведомление может быть представлено на бумажном носителе.

Несвоевременное представление/не представление уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени и нарушению положений НК РФ.

Кроме того, в ходе семинаров на примерах подробно разъяснен порядок уменьшения налога на ПСН и УСН на уплаченные в 2023 году фиксированные страховые взносы и страховые взносы за наемных работников.

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно по ссылке. 

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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