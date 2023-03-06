Экономика

Мишустин призвал не допустить роста цен на хлеб в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для людей не должны повышаться.

В ходе общения с сотрудниками ООО «КБК "Черемушки"» во время посещения предприятия премьер поинтересовался, помогли ли компании субсидии в размере 2,5 тысячи рублей на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в прошлом году, пишет РИА Новости.

Получив утвердительный ответ, Мишустин заметил: «Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась».

Он положительно оценил и то, что предприятию в этой ситуации удалось сдержать цены.