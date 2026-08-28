Промышленники Псковской области нашли точки роста на региональной стажировке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Региональная стажировка руководителей промышленных предприятий состоялась в правительстве Псковской области 27 августа. Власти вместе с Фондом инвестиционного развития собрали производственников для разговора о господдержке и поиска новых возможностей для развития бизнеса.

Участники обсудили конкретные инструменты: как получить кредит под 5% на оборудование, выйти на биржу, найти партнеров внутри региона и повысить производительность труда без крупных инвестиций. Спикеры — от федеральных экспертов до руководителей местных заводов — делились работающими механизмами. Три тематических блока, живые диалоги, B2B-встречи в непринуждённой обстановке — формат получился далеким от официоза. Участники уходили с новыми контактами и пониманием, куда двигаться дальше.

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Подробнее — в фоторепортаже Константина Красильникова.