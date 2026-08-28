За два года псковские предприятия заключили контракты с белорусскими партнёрами на 2,2 млрд рублей

В Пскове стартовали Дни Витебской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Рогожник провели рабочую встречу. Обсудили выполнение действующего плана сотрудничества и подготовку нового документа на 2027–2029 годы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников сообщил, что за последние два года предприятия Псковской области заключили контракты с белорусскими партнёрами почти на 2,2 млрд рублей. Значительная часть кооперации приходится на Витебскую область. В частности, «Псковкабель» поставляет продукцию на предприятия региона. Сумма контрактов превысила 72 млн рублей.

В мае на заседании группы высокого уровня обсудили пилотный проект прямого железнодорожного сообщения. Министерства транспорта России и Республики Беларусь сообщили о запуске беспересадочных поездов из Великих Лук в Полоцк–Витебск уже в следующем году.

В сфере образования действуют 37 соглашений между учреждениями среднего профессионального образования. Проходят студенческие практики и стажировки преподавателей. Работают круги дружбы и военно-патриотические лагеря. 15 муниципальных образований Псковской области сотрудничают с белорусскими партнёрами, заключено более 30 соглашений. Сегодня планируется подписать ещё три.

Александр Рогожник отметил важность наполнения документов конкретными проектами. По его оценке, личные отношения между сторонами в порядке. Отдельно он остановился на сохранении исторической памяти. Предложил усилить работу к 22 июня — годовщине начала Великой Отечественной войны — и пригласил молодёжь и студентов на концерт 9 мая. Также он поддержал идею обмена опытом преподавателей вузов двух регионов.

По итогам заседания стороны планируют подписать новый план мероприятий на 2027–2029 годы.

Дни Витебской области в Пскове включают деловую программу, ярмарки, выставки и концерты творческих коллективов.