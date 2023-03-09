Михаил Ведерников о печорской «Евро-Керамике»: Сделаем всё, чтобы производство и рабочие места были сохранены

Оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики со всеми сторонами, которые имеют отношение к ситуации на предприятии «Евро-Керамика Печоры», прошел в правительстве Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Фото: euro-ceramica.net
Как отметил глава региона, сейчас предприятие вести свою деятельность не может, и из-за этого возникает угроза остановки производства.
«Хочу обратить внимание, компания обслуживает теплоустановки общежитий. Там тоже живут люди, преимущественно сотрудники предприятия - это десятки семей, у которых тоже на неопределенное время может пропасть горячая воды. Понятно, что все это потенциальная точка социального напряжения», - продолжил он.
На совещании присутствовали руководство предприятия «Евро-Керамика Печоры», заместитель руководителя УФНС России по Москве Дмитрий Стрелецкий, прокурор Псковской области Иван Грибов и другие.
Прокурор Псковской области Иван Грибов отметил, что необходимо учитывать возможности для сохранения предприятия.
Михаил Ведерников заметил, что городское поселение «Печоры» тоже является заинтересованной стороной и предложил им включиться в данный процесс.
«Мы в данном случае поддерживаем инициативу городского поселения "Печоры" с тем, чтобы войти в данный процесс в качестве заинтересованной стороны и заявить со своей стороны ходатайство», - уточнила вице-губернатор Нинель Салагаева.
Ходатайство предполагает разблокирование платежей по определенным счетам, в том числе тех, которые касаются объектов жизнеобеспечения.
Заместитель руководителя УФНС России по Москве Дмитрий Стрелецкий заметил, что если 15 числа будет заключено мировое соглашение, то все аресты со счетов будут сняты. «Тут предприятие должно быть заинтересовано в выходе из такой ситуации», - заключил он.
Глава региона предложил через определенное время озвучить предприятию свою позицию, провести встречу с городским поселением, чтобы посмотреть их позицию, а затем всем вместе обсудить по какому варианту решения будут двигаться.