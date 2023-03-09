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Экономика

Михаил Ведерников о печорской «Евро-Керамике»: Сделаем всё, чтобы производство и рабочие места были сохранены

11.03.2023 14:41|ПсковКомментариев: 0

Оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики со всеми сторонами, которые имеют отношение к ситуации на предприятии «Евро-Керамика Печоры», прошел в правительстве Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: euro-ceramica.net

«Напомню, что в отношении предприятия судебным решением применены обеспечительные меры связанные с задолженностью московской компании ООО "Евро-Керамика". Из-за возможной взаимосвязи юридических лиц наше предприятие теперь не в состоянии вести расчеты со своими контрагентами, в том числе и с ресурсно-снабжающими организациями. Сразу хочу сказать, что для Псковской области это такой ощутимый вопрос и болезненный. "Евро-Керамика" - градообразующее предприятие, более 700 человек трудится на предприятии, это порядка 20% среднесписочной численности всех организаций муниципального образования. На основе этого в 2019 году Печоры получили статус моногорода», - сказал Михаил Ведерников.

Как отметил глава региона, сейчас предприятие вести свою деятельность не может, и из-за этого возникает угроза остановки производства.

«Хочу обратить внимание, компания обслуживает теплоустановки общежитий. Там тоже живут люди, преимущественно сотрудники предприятия - это десятки семей, у которых тоже на неопределенное время может пропасть горячая воды. Понятно, что все это потенциальная точка социального напряжения», - продолжил он.

На совещании присутствовали руководство предприятия «Евро-Керамика Печоры», заместитель руководителя УФНС России по Москве Дмитрий Стрелецкий, прокурор Псковской области Иван Грибов и другие.

 
«Есть такое предложение со стороны Федеральной налоговой службы, учитывая социальную значимость предприятия. Мы предлагаем заключить в рамках рассмотрения судебного спора мировое соглашение с рассрочкой исполнения на 36 месяцев. Завод фактически будет платить значительно меньшую сумму и равными платежами, то есть 1/36 всего долга», - сказал заместитель руководителя УФНС России по Москве Дмитрий Стрелецкий.

Прокурор Псковской области Иван Грибов отметил, что необходимо учитывать возможности для сохранения предприятия. 

«Мы были привлечены для участия в этом процессе. Давали заключение по этому иску. Факт того, что они взаимозависимые лица и что с них надо взыскивать денежные средства, мы поддерживаем и с этим согласны. Другой вопрос, что в заключении мы говорили о том, что арест счетов полностью парализует работу и приведет к последствиям. По нашему мнению, это неправильное сочетание публичного и частного интересов. Предлагали сохранить возможность работы предприятия. В этой части, я и сейчас готов сказать, что учитывать необходимость сохранения возможности данного предприятия нам надо», - выступил он.

Михаил Ведерников заметил, что городское поселение «Печоры» тоже является заинтересованной стороной и предложил им включиться в данный процесс.

«Мы в данном случае поддерживаем инициативу городского поселения "Печоры" с тем, чтобы войти в данный процесс в качестве заинтересованной стороны и заявить со своей стороны ходатайство», - уточнила вице-губернатор Нинель Салагаева.

Ходатайство предполагает разблокирование платежей по определенным счетам, в том числе тех, которые касаются объектов жизнеобеспечения. 

Заместитель руководителя УФНС России по Москве Дмитрий Стрелецкий заметил, что если 15 числа будет заключено мировое соглашение, то все аресты со счетов будут сняты. «Тут предприятие должно быть заинтересовано в выходе из такой ситуации», - заключил он.

Глава региона предложил через определенное время озвучить предприятию свою позицию, провести встречу с городским поселением, чтобы посмотреть их позицию, а затем всем вместе обсудить по какому варианту решения будут двигаться.

«Вопрос для региона принципиально важный, на самотёк ситуацию не оставим. Сделаем всё, чтобы производство и рабочие места были сохранены», - подчеркнул Михаил Ведерников. 
Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Грибов Иван Владимирович Прокурор Псковской области
Теги: #печоры #еврокерамика
Источник: Псковская Лента Новостей
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