Инфляция в феврале в Псковской области возросла до 11,30%

Инфляция в феврале в Псковской области составила 11,30% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 12,57%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила 9,19% (1,06%):
- мясопродукты — 4,72% (0,21%);
- рыбопродукты — 10,18% (-0,49%);
- масло и жиры — 8,28% (0,11%);
- молоко и молочная продукция — 14,18% (-1,43%);
- сыр — 12,29% (1,11%);
- сахар — 11,70% (0,52%);
- кондитерские изделия — 12,75% (-2,11%);
- чай, кофе, какао — 15,78% (-1,47%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 10,98% (1,50%);
- макаронные и крупяные изделия — 5,89% (-0,74%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — 7,70 (11,16%);
- алкогольные напитки — 10,01% (0%);
- общественное питание — 7,56% (0%).
При этом подешевели яйца — на 2,62% (6,36%);
Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 13,89% (0,27%):
- одежда и белье — 7,04% (0,05%);
- меха и меховые изделия — -0,74% (0%);
- трикотажные изделия — 5,65% (-0,10%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 3,62% (-0,34%);
- моющие и чистящие средства — 15,74% (-1,43%);
- парфюмерно-косметические товары — 19,91% (0,07%);
- галантерея — 13,55% (0,22%);
- табачные изделия — 9,10% (0,36%);
- мебель — 7,72% (0,11%);
- электротовары и другие бытовые приборы — 10,65% (0,62%);
- печатные издания — 6,95% (0,08%);
- персональные компьютеры — 5,62% (-0,50%);
- строительные материалы — -0,90% (1,17%);
- легковые автомобили — 41,44% (0%);
- инструменты и оборудование — 5,96% (0,52%);
- моторное топливо — 1,26% (0%);
- медицинские товары — 11,35% (0,51%).
Теле- радиотовары подешевели на 5,87% (-0,94%), а средства связи на 1,47% (-0,54%).
Услуги немного стали дешевле. Процент инфляции составил 11,39% (0,34%):
- бытовые услуги — 14,41% (0,75%);
- услуги пассажирского транспорта — 17,53% (1,62%);
- телекоммуникационные услуги — 5,41% (0%);
- жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 11,31% (1,23%);
- услуги в системе образования — 8,22% (0,03%);
- услуги организаций культуры — -0,13% (-2,83%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — 64,62% (2,51%);
- экскурсионные услуги — 6,30% (0%);
- санаторно-оздоровительные услуги — 15,07% (-0,11%);
- медицинские услуги — 12,35% (0,19%).
Напомним, в январе инфляция в Псковской области составила 11,24% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 13,13%.