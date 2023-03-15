Экономика

Инфляция в феврале в Псковской области возросла до 11,30%

Инфляция в феврале в Псковской области составила 11,30% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 12,57%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 9,19% (1,06%):

мясопродукты — 4,72% (0,21%);

рыбопродукты — 10,18% (-0,49%);

масло и жиры — 8,28% (0,11%);

молоко и молочная продукция — 14,18% (-1,43%);

сыр — 12,29% (1,11%);

сахар — 11,70% (0,52%);

кондитерские изделия — 12,75% (-2,11%);

чай, кофе, какао — 15,78% (-1,47%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 10,98% (1,50%);

макаронные и крупяные изделия — 5,89% (-0,74%);

плодоовощная продукция, включая картофель — 7,70 (11,16%);

алкогольные напитки — 10,01% (0%);

общественное питание — 7,56% (0%).

При этом подешевели яйца — на 2,62% (6,36%);

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 13,89% (0,27%):

одежда и белье — 7,04% (0,05%);

меха и меховые изделия — -0,74% (0%);

трикотажные изделия — 5,65% (-0,10%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 3,62% (-0,34%);

моющие и чистящие средства — 15,74% (-1,43%);

парфюмерно-косметические товары — 19,91% (0,07%);

галантерея — 13,55% (0,22%);

табачные изделия — 9,10% (0,36%);

мебель — 7,72% (0,11%);

электротовары и другие бытовые приборы — 10,65% (0,62%);

печатные издания — 6,95% (0,08%);

персональные компьютеры — 5,62% (-0,50%);

строительные материалы — -0,90% (1,17%);

легковые автомобили — 41,44% (0%);

инструменты и оборудование — 5,96% (0,52%);

моторное топливо — 1,26% (0%);

медицинские товары — 11,35% (0,51%).

Теле- радиотовары подешевели на 5,87% (-0,94%), а средства связи на 1,47% (-0,54%).

Услуги немного стали дешевле. Процент инфляции составил 11,39% (0,34%):

бытовые услуги — 14,41% (0,75%);

услуги пассажирского транспорта — 17,53% (1,62%);

телекоммуникационные услуги — 5,41% (0%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 11,31% (1,23%);

услуги в системе образования — 8,22% (0,03%);

услуги организаций культуры — -0,13% (-2,83%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 64,62% (2,51%);

экскурсионные услуги — 6,30% (0%);

санаторно-оздоровительные услуги — 15,07% (-0,11%);

медицинские услуги — 12,35% (0,19%).

Напомним, в январе инфляция в Псковской области составила 11,24% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 13,13%.