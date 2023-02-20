Экономика

Инфляция в январе в Псковской области снизилась до 11,24%

Инфляция в январе в Псковской области составила 11,24% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 13,13%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 9,21% (0,73%):

мясопродукты — 4,85% (-0,78%);

рыбопродукты — 11,08% (1,04%);

масло и жиры — 8,87% (-0,66%);

молоко и молочная продукция — 18,29% (0,91%);

сыр — 13,40% (-0,37%);

сахар — 11,48% (-3,84%);

кондитерские изделия — 15,52% (0,97%);

чай, кофе, какао — 16,25% (0,69%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 9,82% (0,26%);

макаронные и крупяные изделия — 7,56% (-2,40%);

плодоовощная продукция, включая картофель — 2,30 (8,50%);

алкогольные напитки — 9,69% (0,61%);

общественное питание — 8,12% (-0,07%).

При этом подешевели яйца — на 9,01% (-2,32%);

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 13,93% (0,43%):

одежда и белье — 7,04% (0,14%);

меха и меховые изделия — -0,74% (0%);

трикотажные изделия — 5,65% (0,07%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 3,34% (-0,03%);

моющие и чистящие средства — 17,69% (-0,48%);

парфюмерно-косметические товары — 19,33% (0,84%);

галантерея — 13,21% (2,3%);

табачные изделия — 8,88% (0,81%);

мебель — 8,16% (0,27%);

электротовары и другие бытовые приборы — 10,76% (-0,44%);

печатные издания — 7,59% (0,07%);

персональные компьютеры — 6,85% (1,14%);

строительные материалы — -0,88% (-0,11%);

легковые автомобили — 42,28% (0%);

инструменты и оборудование — 6,96% (0,83%);

моторное топливо — 1,52% (-0,22%);

медицинские товары — 12,32% (1,14%).

Теле- радиотовары подешевели на 7,27% (0,54%), а средства связи на 4,02% (0,33%).

Услуги немного стали дешевле. Процент инфляции составил 11,06% (0,34%):

бытовые услуги — 14,83% (0,94%);

услуги пассажирского транспорта — 17,43% (0,53%);

телекоммуникационные услуги — 5,65% (-0,03%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 9,96% (0%);

услуги в системе образования — 11,10% (0,02%);

услуги организаций культуры — 2,77% (0%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 65,25% (-0,79%);

экскурсионные услуги — 9,58% (0%);

санаторно-оздоровительные услуги — 19,74% (9,19%);

медицинские услуги — 13,16% (1,08%).

Напомним, в декабре 2022 года инфляция в Псковской области составила 12,04% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 13,5%.