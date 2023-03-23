Экономика

Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России по итогам года

Годовая инфляции в России составит 5,8%, следует из консенсус-прогноза «Известий». О том, что темпы роста цен по итогам года не превысят 6%, сказали пять из десяти опрошенных экспертов из рейтинговых агентств, банков и других финансовых организаций. Остальные считают, что инфляция будет выше этого значения.

Аналитики полагают, что показатели будет замедляться вплоть до конца апреля. Летом, когда эффект высокой базы будет окончательно исчерпан, начнется рост цен. На разгон инфляции могут повлиять высокие темпы бюджетных расходов, дефицит рабочей силы и потенциальное ослабление рубля. Пика инфляции стоит ждать в сентябре-ноябре, считает большинство опрошенных экспертов.

При этом главными факторами неопределенности остается дальнейшая динамика бюджетных расходов и восстановления потребительской активности.

По прогнозу ЦБ, инфляция будет в диапазоне 5-7% по итогам года. В Минэкономразвития ожидают рост цен на уровне 5,5%, но этот прогноз был дан в сентябре. В ведомстве сообщили, что ожидают продолжение снижения инфляция в этом году. В апреле министерство планирует обновить свой прогноз.

Смотрите также Что сдерживало инфляцию в Псковской области в феврале, объяснили в ЦБ

Напомним, инфляция в феврале в Псковской области составила 11,3%.