Экономика

Что сдерживало инфляцию в Псковской области в феврале, объяснили в ЦБ

Годовая инфляция в Псковской области в феврале 2023 года незначительно ускорилась и составила 11,3%. Основной вклад в динамику инфляции внесла индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В феврале в регионе увеличилась плата за содержание и текущий ремонт жилья. При этом год назад тарифы на данные услуги не повышались, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Динамику цен сдерживало расширение предложения ряда товаров. Увеличение объемов молочной продукции в стране привело к замедлению роста цен на молоко, сметану, сыр, творог и творожные сырки. Кроме того, сокращение издержек производителей кондитерских изделий в связи с расширением предложения и удешевлением сырья (мука, сахар) привело к замедлению роста цен на печенье и конфеты.

В тоже время повысились издержки производителей тепличных овощей на подсветку и отопление теплиц. В результате увеличился годовой прирост цен на огурцы, а помидоры стали дороже, чем год назад.

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Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в феврале снизился. Увеличение производства лекарств в стране и замещение импортных медикаментов привели к замедлению роста цен на ряд препаратов. Расширение предложения автомобильных шин за счет азиатских брендов и развития параллельного импорта обусловило уменьшение темпа прироста цен на них.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024.