Экономика

Псковская область прошла в финал профессионального этапа премии «Мой бизнес»

Псковская область вошла в финал профессионального этапа премии «Мой бизнес» по номинации «Эффективное взаимодействие с бизнесом». В списке финалистов премии 38 регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Национальная премия "Мой бизнес" — это возможность обменяться полезными практиками по поддержке бизнеса, а также масштабировать лучший региональный опыт. В этом году мы обновили формат проведения премии. Теперь мероприятие проходит в три этапа. На первом — актуальность и востребованность проектов рассматривают коллеги, специалисты центров "Мой бизнес" из всех регионов. Это профессиональный отбор — признание коллег. 7 апреля на форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" пройдет презентация лучших проектов — Топ-3 в каждой номинации. На третьем этапе достижения за 2022 год проанализируют эксперты. В жюри входят депутаты Государственной Думы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций. Победители будут объявлены летом этого года», — рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В рамках премии институты развития предпринимательства получат награды по 16 номинациям: за организацию образовательных мероприятий, эффективное взаимодействие с бизнесом, поддержку женского предпринимательства, креативной индустрии, самозанятых и так далее. Всего на оценку жюри представлено более 400 проектов.

Работа центров «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициируемого президентом РФ. Региональный центр «Мой бизнес» ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В его состав входят центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта, микрофинансовая организация, гарантийная организация, центр инновационной социальной сферы, инжиниринговый центр и другие.