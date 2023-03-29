Псковская область прошла в финал профессионального этапа премии «Мой бизнес»

Псковская область вошла в финал профессионального этапа премии «Мой бизнес» по номинации «Эффективное взаимодействие с бизнесом». В списке финалистов премии 38 регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В рамках премии институты развития предпринимательства получат награды по 16 номинациям: за организацию образовательных мероприятий, эффективное взаимодействие с бизнесом, поддержку женского предпринимательства, креативной индустрии, самозанятых и так далее. Всего на оценку жюри представлено более 400 проектов.
Работа центров «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициируемого президентом РФ. Региональный центр «Мой бизнес» ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В его состав входят центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта, микрофинансовая организация, гарантийная организация, центр инновационной социальной сферы, инжиниринговый центр и другие.