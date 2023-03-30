Производство химических веществ и продуктов возросло в четыре раза в Псковской области

Промышленное производство в Псковской области в январе-феврале 2023 года увеличилось на 1,6% по сравнению с январем-февралем 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.
Обрабатывающие производства увеличили объемы выпуска продукции по сравнению с январем-февралем 2022 года на 6%.
Снижение объемов производства показали:
Из обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства продемонстрировали (по сравнению с январем-февралем 2022 года):
Больше других снизилось производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 39,8%.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе-феврале 2023 года на сумму 26,9 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 85%.