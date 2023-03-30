Экономика

Производство химических веществ и продуктов возросло в четыре раза в Псковской области

Промышленное производство в Псковской области в январе-феврале 2023 года увеличилось на 1,6% по сравнению с январем-февралем 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Обрабатывающие производства увеличили объемы выпуска продукции по сравнению с январем-февралем 2022 года на 6%.

Снижение объемов производства показали:

добыча полезных ископаемых – на 1,9%,

энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 3,7%,

отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 32,8%.

Из обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства продемонстрировали (по сравнению с январем-февралем 2022 года):

производство химических веществ и химических продуктов – в 4,3 раза;

производство резиновых и пластмассовых изделий – в 2,3 раза;

производство прочих транспортных средств и оборудования – в 2,1 раза.

Больше других снизилось производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 39,8%.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе-феврале 2023 года на сумму 26,9 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 85%.