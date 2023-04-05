Экономика

Госдума приняла закон о получении налоговых уведомлений на портале госуслуг

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс России. Теперь россияне смогут узнать о начисленных налогах в личных кабинетах портала госуслуг уже с июля 2023 года.

В личный кабинет будут приходить не только уведомления, но и требования о погашении задолженности перед государством, пишет RuNews24.

Сейчас налоговая служба направляет налоговые уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Документы, которые содержат налоговую тайну, ФНС сможет передавать через «Госуслуги» только с согласия получателя.

Закон с 1 января 2023 года предоставляет право гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, по их желанию получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале «Госуслуги» без их направления по почте.

Планировалось, что нововведение начнет работать с июля 2024 года. Однако во втором чтении законопроекта дату приблизили. Первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева объяснила, что об этом попросили ФНС и Минцифры России.

Если ранее согласившийся с таким порядком получения уведомлений гражданин России захочет отказаться от этого, то он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.