 
Экономика

Аналитики подсчитали, сколько россиянки тратят на уход за собой

Поход к косметологу обходится россиянкам в среднем в 8 197 рублей - это самая дорогая среди популярных процедур по уходу за собой, дешевле всего будет сделать себе маникюр - всего 2 218 рублей, подсчитали аналитики «Атол».

«Средняя стоимость маникюра в январе-феврале 2026 года выросла на 6% относительно аналогичного периода прошлого года. За эту услугу россияне в среднем платили 2 218 рублей», - показал анализ обезличенных данных продаж.

Педикюр обходился клиентам в среднем в 2 655 рублей, что на 3% выше показателей прошлого года. Наращивание ресниц в среднем подорожало на 2% до 2 517 рублей. Стоимость эпиляции увеличилась на 1% — до 3 178 рублей, пишет РИА Новости

Услуги косметолога, напротив, подешевели на 2%. В среднем за них платили 8 197 рублей.

