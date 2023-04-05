Экономика

Александр Козловский: Взаимодействие бизнеса, правительства и общества – это дорога с двусторонним движением

Взаимодействие бизнеса, правительства и общества – это дорога с двусторонним движением. Такое мнение озвучил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель РСПП Псковской области Александр Козловский в ходе пресс-подхода 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы прожили последние несколько лет достаточно в сложной ситуации для промышленности и бизнеса в целом. Столкнулись с серьезными проблемами, но мы преодолели и дальше будем работать. Приятно, что в нашем съезде принимали участие и представители правительства Псковской области, федеральной структуры. Собрались вместе, чтобы услышать те меры возможности и поддержки, которые у нас есть. Бизнес в современных условиях - это инструмент, который нацелен на развитие общества и помощь предпринимательскому сообществу», - подвел итоги съезда регионального отделения РСПП Александр Козловский.

Следующая встреча регионального отделения РСПП намечена на июнь. Там будут точечно и конкретно отрабатывать поступившие вопросы.

«У нас есть принцип создания рабочих групп, где по конкретным направлениям будет происходить отработка существующих проблем. Мы открыты для сотрудничества. Дискуссии будут продолжаться в рабочем порядке, готовы оказывать помощь, поддержку нашим коллегам. Взаимодействие бизнеса, правительства и общества – это дорога с двусторонним движением. Здесь мы должны искать такие компромиссы, которые позволят гармонично развиваться предпринимательскому сообществу», - заключил Александр Козловский.