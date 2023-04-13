Экономика

Алкоголь и куриные яйца подорожали в Псковской области

Потребительские цены незначительно выросли в Псковской области, их индекс составил 100,09% в марте по сравнению с февралем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Основное влияние на значение индекса оказал рост цен и тарифов на услуги, которые увеличились за месяц на 0,4%. В марте в группе услуг значительно увеличились цены на услуги зарубежного туризма (на 9,7%), услуги пассажирского транспорта (на 3,2%).

Среди продовольственных товаров за месяц наиболее подорожали яйца куриные (на 6,9%), мука (на 3%), алкогольные напитки (на 1,5%). Наиболее подешевели крупа и бобовые (на 2%), сахар (на 1,6%), масло сливочное (на 1,3%), плодоовощная продукция, включая картофель (на 1,2%).

В марте из непродовольственных товаров более всего выросли цены на парфюмерно-косметические товары (на 1,1%). Наибольшее снижение цен отмечено на теле- и радиотовары (на 1,3%).

Также в статведомстве отметили, что рост цен в январе-марте 2023 года к январю-марту 2022 года составил 8,69%.