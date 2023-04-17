Экономика

Поголовье свиней в Псковской области увеличилось почти на 30%

Поголовье свиней увеличилось на 29,3% в Псковской области в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего насчитали 1434,1 тысячи голов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец марта 2023 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 61,3 тысячи голов, из него коров – 29,9 тысячи; овец и коз – 26,8 тысячи голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 0,6%, из него коров – на 0,7%; овец и коз – на 8,8%.