Экономика

Производство яиц в Псковской области увеличилось на 17% с начала года

На 17,2% выросло производство яиц в Псковской области в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в регионе за этот период произвели 20,7 млн штук яиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В январе-марте 2023 года в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам статистиков, произвели 64,4 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 51,9 тысячи тонн молока. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 13,6%, производство молока выросло на 7,3%.

В структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе), молока и яиц наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные организации – соответственно 99%, 85,1% и 52,8%.