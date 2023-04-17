Экономика

Кто обязан подавать уведомление об исчисленных суммах налогов, расскажут псковичам

УФНС России по Псковской области продолжает проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых налогоплательщики получают информацию об особенностях Единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

25 и 27 апреля сотрудники регионального налогового управления проведут онлайн-вебинары на тему ЕНС, в ходе которых расскажут о том, что такое уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховым взносам. Начало каждого вебинара в 11.00.

Подключиться к вебинарам можно по ссылкам на 25 и 27 апреля.

В ведомстве напомнили, что с 1 января для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрена обязанность представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны подать уведомление для распределения единого налогового платежа по налогам с авансовой системой расчетов в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (по НДФЛ, страховым взносам (для работодателя), при упрощенной системе налогообложения и по имущественным налогам юридических лиц).

Кроме того, 27 апреля в Печорах пройдет встреча-семинар с налогоплательщиками на тему ЕНС. Адрес: Октябрьская площадь, 3, Печорский бизнес-инкубатор. Начало мероприятия в 11.00.

Налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно по ссылке.