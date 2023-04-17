Экономика

Малый бизнес в Пскове увеличил спрос на новый персонал на 38%

Малый бизнес в Пскове в начале 2023 года увеличил спрос на новый персонал на 38%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

«Отметим, что работодатели малого, среднего и микробизнеса в России восстанавливают силы. Так, в начале 2023 года российский малый бизнес начал наращивать спрос на новый персонал: +5% новых вакансий разместили работодатели малого бизнеса Петербурга, +10% новых вакансий размещено малым бизнесом Ленобласти», - рассказали аналитики.

Наибольший рост спроса на персонал демонстрирует малый бизнес Калининграда (+40% новых вакансий), Пскова (+38%), Мурманска (+35%), Великого Новгорода (+28%), а также Коми (+19% новых рабочих мест) и Архангельска (+15%).