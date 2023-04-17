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Экономика

Свыше 25 тысяч субъектов предпринимательской деятельности было в Псковской области в начале 2022 года

24.04.2023 16:20|ПсковКомментариев: 0

Ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области представил бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2022 году акцент направлен на работу с обращениями, поступило порядка 67 обращений. Среди них 26% – невыполнения выплат по государственным и муниципальным программ, 23% –  нестационарное  размещение торговых объектов и другие. По проблематике был проведен мониторинг», – сказал Аркадий Мурылев.

Он также уточнил, что на территории Псковской области на 1 января 2022 было зарегистрировано 25 024 субъекта предпринимательской деятельности. 

«Основное –  26% невыполнение государственных и муниципальных контрактов. Какие есть инструменты для работы с этим?» – спросил координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков .

Бизнес-омбудсмен пояснил, что инструменты для решения этих проблем складываются из практики.

«Проходят переговоры с поставщиком, он объясняет причины. Инструмент обращения в прокуратуру – более действенный. В данном случае прокуратура выступает партнером для поддержки бизнеса», – продолжил он. 

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов попросил перечислить причины и основания, почему предпринимателям не выплачивают суммы.

Аркадий Мурылев ответил, что каждый случай индивидуален и его решают, учитывая все факторы. 

«В 2021 году большинство обращений из-за ковида, но потом встали на ноги. Думал будут обращения, где нарушена логистика. По вашему мнению, какая отрасль в этом году пострадала более всего?» – поинтересовался Андрей Козлов.

По мнению бизнес-омбудсмена, наиболее пострадавшими отраслями стали международные автоперевозки и лесоперерабатывающая отрасль.

Пресс-портрет
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания Мурылев Аркадий Анатольевич
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #регион60 #псковское областное собрание #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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